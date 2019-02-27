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Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК+

Новини » Енергетика    27.02.2019 - 10:02
Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК+
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 65,54 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 лютого 2019 року, піднялася вище позначки в 65,54 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:37 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 65,54 долара. Це на 0,49% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть після публікації даних про зниження запасів у США. Зокрема, за тиждень запаси нафти в країні впали на 4,2 мільйона барелів до 444,3 мільйона, у той час як аналітики передбачали зростання на 2,8 мільйона барелів.

Також підтримку нафтовому ринку в цьому році в цілому надали обмеження видобутку з боку ОПЕК, яка разом з іншими експортерами минулого року домовилася скоротити видобуток на 1,2 мільйона барелів на добу, щоб стимулювати зростання цін.

Нагадаємо, напередодні Reuters опублікувало розслідування про те, що Росія порушила санкції на постачання нафти до КНДР.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що ціни на нафту стають занадто високими.

Нафта Brent торгується нижче 65 доларів після заяв Трампа
Новини України Brentнефтьторги
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