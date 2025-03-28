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Генсек ООН ответил на идею Путина о "временном управлении" в Украине

Москва, Пятница 28 марта 2025 19:47
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Генсек ООН ответил на идею Путина о "временном управлении" в Украине Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций признает легитимным украинское правительство. Его необходимо уважать.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"У Украины есть легитимное правительство, и поэтому, очевидно, это нужно уважать", - подчеркнул Гутерриш, комментируя предложение российского диктатора Владимира Путина о "временном управлении" в Украине.

Также генсек рассказал, что ООН контактировала с США насчет перемирия между Украиной и Россией на море, но Организация пока не вовлечена в переговоры.

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вчера, 27 марта, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" повторил свои выдумки о том, что правительство Украины является "нелегитимным".

Глава Кремля захотел, чтобы в Украине было установлено "временное управление" под эгидой ООН, США и европейских стран, чтобы провести выборы и "привести к власти дееспособное правительство.

Диктатор добавил, что он хочет подписать с таким "новым правительством" документы, которые "будут признаны во всем мире".

После этого спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предложил ввести временное управление уже в России. И начать его с Воркуты, которая находится в разрухе.

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