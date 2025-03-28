Генсек ООН відповів на ідею Путіна про "тимчасове управління" в Україні

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Також генсек розповів, що ООН контактувала зі США щодо перемир'я між Україною та Росією на морі, але Організація поки що не залучена до переговорів.

"Україна має легітимний уряд, і тому, вочевидь, це потрібно поважати", - наголосив Гутерреш, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "тимчасового управління" в Україні.

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін учора, 27 березня, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ" повторив свої вигадки про те, що уряд України є "нелегітимним".

Глава Кремля захотів, щоб в Україні було встановлено "тимчасове управління" під егідою ООН, США та європейських країн, щоб провести вибори і "привести до влади дієздатний уряд".

Диктатор додав, що він хоче підписати з таким "новим урядом" документи, які "будуть визнані в усьому світі".

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запропонував запровадити тимчасове управління вже в Росії. І почати його з Воркути, яка перебуває в розрусі.

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