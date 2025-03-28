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В МИД высмеяли предложение Путина: управление ООН должно начаться с Воркуты

Киев, Пятница 28 марта 2025 17:35
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В МИД высмеяли предложение Путина: управление ООН должно начаться с Воркуты Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Киев сделал контрпредложение российскому диктатору Владимиру Путину после того, как он захотел ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети X.

"Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Похоже, что местные жители только выиграют от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну в Украине", - отметил Тихий, опубликовав фото Воркуты.

В МИД высмеяли предложение Путина: управление ООН должно начаться с Воркуты

Фото: Воркута находится в упадке (x.com/SpoxUkraineMFA)

Стоит заметить, что Воркута была основана как рабочий поселок для заключенных в Советском Союзе. Город ассоциируют с ГУЛАГом и трудовыми лагерями.

Заявление Путина

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин вчера, 27 марта, в очередной раз заявил о том, что власти в Украине якобы являются нелегитимными, так как "не было выборов президента".

Он предложил ввести в Украине "временное управление" под эгидой ООН и ряда стран для проведения выборов. Глава Кремля добавил, что это якобы поможет мирным переговорам.

Диктатор добавил, что он "не понимает", с кем в Украине подписывать мирное соглашение. Также Путин выдумал, что "неонацистские формирования начинают руководить Украиной".

Детально с основными вчерашними заявлениями Путина можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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