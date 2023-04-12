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Президент Чехии о казни бойца ВСУ: если видео настоящее, Россия приравнивается к ИГИЛ

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Чехия, Среда 12 апреля 2023 22:01
Президент Чехии о казни бойца ВСУ: если видео настоящее, Россия приравнивается к ИГИЛ Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 апреля, чешский президент Петр Павел заявил, что если видео с казнью украинского военного правдиво, то Россия должна приравняться к ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Павел заявил, что подлинность записи невозможно проверить, поэтому он не может комментировать конкретный случай. Однако он добавил, что задокументированы многие другие российские преступления, требующие осуждения и не относящиеся к 21 веку.

"Если это подтвердится, то российские военные выстраиваются рядом с "Исламским государством", которое мы все должны осудить", - заявил он, имея в виду террористическую организацию.

Напомним, вчера, 11 апреля, в сети обнародовали видео жестокой казни украинского военного, которую совершили российские оккупанты.

После этого Служба безопасности Украины начала досудебное расследование убийства военного.

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