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Генсек ООН расформировал миссию по установлению фактов теракта в Еленовке

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Четверг 05 января 2023 20:38
Генсек ООН расформировал миссию по установлению фактов теракта в Еленовке Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию по установлению фактов теракта в Еленовке, во время которого погибли десятки украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в ходе брифинга.

"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", - отметил Дюжаррик.

По его словам, причиной такого решения генсека ООН то, что миссия не получила необходимых гарантий безопасности от обеих сторон.

"Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", - добавил он.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года взрыв прогремел на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Предварительно, в результате теракта погибли по меньшей мере 50 украинцев.

При этом 22 августа ООН создала группу для расследования теракта в Еленовке, в которую вошли международные специалисты.

Еще в начале сентября представители Организации обещали, что миссию направят на место происшествия в ближайшие дни, но этого так и не случилось.

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