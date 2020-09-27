Генсек ООН проведе розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно занепокоєний загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку та Єреваном щодо врегулювання ситуації.

Про це йдеться в прес-релізі ООН.

Гутерреш закликав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та повернутися до змістовних переговорів для мирного врегулювання. Завтра він телефоном поспілкується з Ніколом Пашиняном та Ільхамом Алієвим.

"Генсек підтверджує свою повну підтримку важливої ролі Мінської групи ОБСЄ та закликає сторони тісно співпрацювати з ними для термінового відновлення діалогу без попередніх умов", - зазначається в релізі ООН.

Нагадаємо, сьогодні вранці війська Азербайджану перейшли в контрнаступ в Нагірному Карабасі. Бойові дії розпочалися вздовж всієї лінії зіткнення. Азербайджанська армія повідомляла про взяття під контроль щонайменше семи населених пунктів. Єреван, зі свого боку, звинуватив Баку в оголошенні війни всьому вірменському народові.

Як наголошували в НАТО, конфлікт в Нагірному Карабасі не має військового рішення, тому сторону повинні повернутися за стіл переговорів.

До переговорів закликали Баку та Єреван і в Європейському союзі.

Крім того, Папа Римський Франциск просив сторони Нагірно-Карабаського конфлікту вирішити суперечку без застосування зброї.