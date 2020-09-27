ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Конфлікт в Нагірному Карабасі не має військового рішення, - НАТО

Брюссель, Неділя 27 вересня 2020 16:42
Конфлікт в Нагірному Карабасі не має військового рішення, - НАТО
Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантичний альянс глибоко стурбований повідомленнями про загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Сторонам конфлікту потрібно негайно зупинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільних.

Про це йдеться в офіційній заяві НАТО.

НАТО закликає Баку та Єреван відновити переговори про мирне врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

"У цього конфлікту немає військового рішення. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ", - наголосили в Альянсі.

Нагадаємо, сьогодні вранці збройні сили Азербайджану перейшли в наступ вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Вірменія повідомляла про знищення декількох танків та авіації азербайджанської сторони. Пізніше в Баку заявили про взяття під контроль семи населених пунктів.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Азербайджан та Вірменію негайно перейти до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі та повернутися до суворого дотримання режиму припинення вогню.

В ОБСЄ також закликали сторони Нагорно-Карабаського конфлікту повернутися до переговорів.

Крім того, Папа Римський Франциск закликав Баку та Єреван врегулювати конфлікт без застосування зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика НАТОвойнаАрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся