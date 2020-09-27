ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Генсек ООН проведе розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану

Нью-Йорк, Неділя 27 вересня 2020 22:21
Генсек ООН проведе розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/onunews)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно занепокоєний загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку та Єреваном щодо врегулювання ситуації.

Про це йдеться в прес-релізі ООН.

Гутерреш закликав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та повернутися до змістовних переговорів для мирного врегулювання. Завтра він телефоном поспілкується з Ніколом Пашиняном та Ільхамом Алієвим.

"Генсек підтверджує свою повну підтримку важливої ролі Мінської групи ОБСЄ та закликає сторони тісно співпрацювати з ними для термінового відновлення діалогу без попередніх умов", - зазначається в релізі ООН.

Нагадаємо, сьогодні вранці війська Азербайджану перейшли в контрнаступ в Нагірному Карабасі. Бойові дії розпочалися вздовж всієї лінії зіткнення. Азербайджанська армія повідомляла про взяття під контроль щонайменше семи населених пунктів. Єреван, зі свого боку, звинуватив Баку в оголошенні війни всьому вірменському народові.

Як наголошували в НАТО, конфлікт в Нагірному Карабасі не має військового рішення, тому сторону повинні повернутися за стіл переговорів.

До переговорів закликали Баку та Єреван і в Європейському союзі.

Крім того, Папа Римський Франциск просив сторони Нагірно-Карабаського конфлікту вирішити суперечку без застосування зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ООНАрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся