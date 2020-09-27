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Генсек ООН проведет беседу с лидерами Армении и Азербайджана

Нью-Йорк, Воскресенье 27 сентября 2020 22:21
Генсек ООН проведет беседу с лидерами Армении и Азербайджана
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/onunews)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш чрезвычайно обеспокоен обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Генсек планирует провести переговоры с представителями Баку и Ереваном по урегулированию ситуации.

Об этом говорится в пресс-релизе ООН.

Гутерреш призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к содержательным переговорам для мирного урегулирования. Завтра он по телефону пообщается с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

"Генсек подтверждает свою полную поддержку важной роли Минской группы ОБСЕ и призывает стороны тесно сотрудничать с ними для срочного возобновления диалога без предварительных условий", - отмечается в релизе ООН.

Напомним, сегодня утром войска Азербайджана перешли в контрнаступление в Нагорном Карабахе. Боевые действия начались вдоль всей линии соприкосновения. Азербайджанская армия сообщала о взятии под контроль по меньшей мере семи населенных пунктов. Ереван, со своей стороны, обвинил Баку в объявлении войны всему армянскому народу.

Как отмечали в НАТО, конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, поэтому сторону должны вернуться за стол переговоров.

К переговорам призывали Баку и Ереван и в Европейском союзе.

Кроме того, Папа Римский Франциск просил стороны Нагорно-Карабахского конфликта разрешить спор без применения оружия.

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