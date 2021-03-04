Генсек ООН закликав країни світу відмовитися від використання вугілля

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від використання вугілля в електроенергетиці в кілька етапів. Це потрібно, щоб не допустити глобального підвищення температури.

На його думку, це стане найважливішим кроком, щоб не допустити підвищення температури вище 1,5 градуса за Цельсієм.

"Ідеться про те, щоб до 2030 року скоротити використання вугілля у виробництві електроенергії на 80% у порівнянні з рівнем 2010 року", - сказав Гутерріш.

Глава ООН вважає, що прийшов час більш рішуче відмовлятися від вугілля як джерела електроенергії. Робити це потрібно поетапно за трьома пріоритетними напрямами: