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Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН

Четвер 14 січня 2021 22:03
Світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті, - ООН
Фото: квітка (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В ООН заявляють, що 2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Проте в цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації.

Відзначається, що останнє десятиліття було одним з найтепліших.

Як мовиться у звіті, у 2020 році середня глобальна температура становила близько 14,9 градуса за Цельсієм. Це приблизно на 1,2 градуса вище рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи приблизно з 1850 року.

"У цьому столітті ми рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм. Світ з природою є визначальним завданням 21-го століття. Це повинно бути пріоритетом для всіх, скрізь",- заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

У звіті, який охоплює, серед іншого, дані від космічного агентства Сполучених Штатів, також зазначено, що погодні умови Ла-Нінья, ймовірно, збережуться до середини поточного року.

Зазначимо, що Паризьке кліматичну угоду 2015 року зобов'язав учасників вжити заходів в спробі обмежити глобальне потепління на рівні нижче 2 градусів за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальною епохою.

Нагадаємо, у 2020 році Світовий океан поглинув рекордна кількість тепла.

Крім того, в грудні 2020 року генеральний секретар ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі.

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