Генсек ООН закликав до стриманості в Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав усі сторони на північному сході Сирії проявити максимальну стриманість, після повідомлення про виведення американських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Гутерриша, виведення американських військ дає можливість для нанесення удару з боку Туреччини з курдським військам.

"Дуже важливо, щоб в даний час всі сторони проявляли максимальну стриманість. Генеральний секретар також підкреслює, що цивільна інфраструктура повинна бути завжди захищена і що повинен бути гарантований стійкий, безперешкодний і безпечний гуманітарний доступ до нужденним цивільним особам", - заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військових з північної частини Сирії. При цьому, Трамп пригрозив Туреччині знищенням її економіки, у разі "заборонених" дій, маючи на увазі атаку по курдських військам.

Також РБК-Україна повідомляло, що президенти Туреччини і США Раджеп Ердоган і Дональд Трамп домовилися провести зустріч. Вона повинна відбутися в листопаді у Вашингтоні.