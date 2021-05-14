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Генсек ООН закликав припинити бойові дії в Ізраїлі Секторі Газа

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Ізраїль, П'ятниця 14 травня 2021 04:40
Генсек ООН закликав припинити бойові дії в Ізраїлі Секторі Газа Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль і Сектор Газа негайно припинити бойові дії і почати деескалацію конфлікту. Він відзначив радикалізацію в усьому регіоні.

Про це він заявив у Twitter.

Ізраїльська армія і палестинські угруповання в Секторі Газа не припиняють обмін ракетними обстрілами.

"З поваги до духу свята Ураза-байрам я закликаю до негайної деескалації і припинення бойових дій в Газі та Ізраїлі. Занадто багато ні в чому не винних мирних жителів вже загинуло. Цей конфлікт може тільки посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні", - написав Гуттеріш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичний рух ХАМАС випустив 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км по території Ізраїлю. Однією з цілей був аеропорт біля курортного Ейлата. За даними ізраїльської сторони, ракета впала в околицях міста і не завдала шкоди.

На цьому тлі Ізраїль оголосив мобілізацію 7 000 резервістів. Зокрема, вони мають прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Призов резервістів пов'язаний з проведенням в Секторі Газа антитерористичної операції "Страж стін", яка триває вже четверту добу.

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