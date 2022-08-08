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Генсек ООН закликав відкрити експертам МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

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Понеділок 08 серпня 2022 07:10
Генсек ООН закликав відкрити експертам МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В ООН висловили сподівання, що обстріли Запорізької АЕС в Україні припиняться, і МАГАТЕ отримає доступ на станцію.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC, про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Гутерріш знову заявив, що ризик ядерної конфронтації повернувся через десятиліття, і закликав ядерні держави взяти на себе зобов'язання не застосовувати зброю першими.

"Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ в їх зусиллях зі створення умов для стабілізації ситуації на станції. Будь-яка атака на АЕС сама по собі самогубна, і я сподіваюся, що ці атаки припиняться. Також я сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ на станцію", - сказав він.

Гутерріш також заявив, що в разі застосування Росією ядерного озброєння, то, "швидше за все, вже не буде ніякої ООН, щоб якось на це відреагувати".

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин. Після цього персонал станції відключив від живлення четвертий енергоблок.

За словами голови Запорізької ОВА, зараз немає загрози радіаційної аварії на ЗАЕС.

6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди потрапили на територію поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Запорожская АЭС ООН
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