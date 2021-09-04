Генсек ООН закликав світ об'єднатися для допомоги афганському народу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту згуртуватися заради афганського народу. Для цього він скликає світову гуманітарну конференцію, що відбудеться 13 вересня в Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Антоніу Гутерріша у Twitter.
За словами генсека ООН, зараз, як ніколи, афганські діти, жінки й чоловіки потребують підтримки та солідарності з боку міжнародного співтовариства.
Саме тому він скликає світову гуманітарну конференцію. Вона відбудеться 13 вересня в Женеві.
"13 вересня я скликаю гуманітарну конференцію високого рівня для Афганістану, щоб виступити за швидке збільшення фінансування і повний, безперешкодний доступ до нього нужденних", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зараз тисячі афганців намагаються покинути країну через сухопутні кордони. Люди скупчилися на кордонах з Пакистаном, Іраном та країнами Центральної Азії.
Раніше повідомлялося, що ООН виступила із заявою до талібів. Їх закликають не заважати евакуації афганців та іноземців.