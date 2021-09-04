Генсек ООН призвал мир объединиться для помощи афганскому народу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сплотиться ради афганского народа . Для этого он созывает мировую гуманитарную конференцию, которая состоится 13 сентября в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Антониу Гутерриша в Twitter.

По словам генсека ООН, сейчас, как никогда, афганские дети, женщины и мужчины нуждаются в поддержке и солидарности со стороны международного сообщества.

Именно поэтому он созывает мировую гуманитарную конференцию. Она состоится 13 сентября в Женеве.

"13 сентября я созову гуманитарную конференцию высокого уровня для Афганистана, чтобы выступить за быстрое увеличение финансирования и полный, беспрепятственный доступ к нему нуждающихся", - говорится в сообщении.