Генсек ООН закликав країни допомогти громадянам Афганістану "у важку годину"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав всі країни допомогти народу Афганістану"в найважчу годину". За його словами, майже половина населення країни потребує гуманітарної допомоги, щоб вижити, і Афганістан стоїть перед загрозою повного припинення надання основних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Гутерріш також висловив серйозну стурбованість у зв'язку з поглибленням гуманітарної кризи в Афганістані.
Він навів кілька похмурих статистичних даних про майбутню "гуманітарну катастрофу": 18 млн афганців потребують допомоги, щоб вижити, кожен третій не знає, де він отримає наступний обід, більш ніж половина дітей у віці до 5 років, як очікується, стануть "гостро недоїдати" протягом наступного року, і кожен день люди втрачають доступ до основних товарів і послуг.
"В умовах сильної посухи і наближення суворої зими необхідно терміново доставити в країну додаткові запаси продовольства, житла і медичних препаратів", - заявив генсек ООН.