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В ООН заявили про зростання ксенофобії в світі через пандемію

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 12:11
В ООН заявили про зростання ксенофобії в світі через пандемію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, мігрантів та біженців звинувачують у поширенні коронавірусу

Пандемія супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє агентство Associated Press.

Він зазначив, що мігрантів і біженців звинувачують у поширенні коронавіруса, та потім їм відмовляють у медичній допомозі

"На вулицях і в Інтернеті - зростання настроїв проти іноземців, поширюються антисемітські теорії змов, і сталися напади на мусульман, пов'язані з COVID-19", - заявив він.

За його словами, у світі відзначається "цунамі ненависті та ксенофобії, пошуків "цапа-відбувайла і залякувань". Крім того, "журналістів, інформаторів, медиків, гуманітарних працівників і захисників прав людини обирають мішенями лише за те, що вони роблять свою роботу", сказав він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план по боротьбі з пандемією на 2020 рік. Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 млрд доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації.

Зазначимо, ВООЗ закликала розслідувати будь-які підозрілі ранні випадки захворювань, які могли б виявитися коронавірусом COVID-19.

В Закарпатській області зафіксували спалах коронавірусу в школі-інтернат В Україну минулої доби евакуювали ще близько 800 людей з закордону 
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