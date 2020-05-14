Франція закликала громадян провести літню відпустку в межах країни

Фото: Едуар Філіп (flickr)

Ситуація в туристичному секторі Франції сильно постраждала від кризи

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що в умовах розвитку пандемії коронавируса французи зможуть провести відпустку тільки на території країни в липні і серпні. Про це повідомляє Paris Match.

За його словами, ситуація в туристичному секторі Франції сильно постраждала від кризи.

"Що стосується свят - залежно від розвитку епідемії і можливих дуже локальних обмежень в залежності від її розвитку - ми виступаємо за розумне припущення: французи можуть відправитися у відпустку по країні у липні й у серпні. Коли я говорю по країні, це очевидно в столиці і на заморські території", - зазначив він.

При цьому він підкреслив, що працівники у сфері готельного бізнесу і туризму взяли на себе зобов'язання гарантувати повне відшкодування коштів у разі відміни бронювання та за нові бронювання.

Філіп також додав, що уряд незабаром розробить план соціального туризму, однак не повідомив подробиць.

Нагадаємо, р анее президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку з-за ризику нового спалаху COVID-19.

Крім того, під Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.

Автор: Валерія Мрачковська