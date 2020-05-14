Франція закликала громадян провести літню відпустку в межах країни

Ситуація в туристичному секторі Франції сильно постраждала від кризи
Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що в умовах розвитку пандемії коронавируса французи зможуть провести відпустку тільки на території країни в липні і серпні. Про це повідомляє Paris Match.
За його словами, ситуація в туристичному секторі Франції сильно постраждала від кризи.
"Що стосується свят - залежно від розвитку епідемії і можливих дуже локальних обмежень в залежності від її розвитку - ми виступаємо за розумне припущення: французи можуть відправитися у відпустку по країні у липні й у серпні. Коли я говорю по країні, це очевидно в столиці і на заморські території", - зазначив він.
При цьому він підкреслив, що працівники у сфері готельного бізнесу і туризму взяли на себе зобов'язання гарантувати повне відшкодування коштів у разі відміни бронювання та за нові бронювання.
Філіп також додав, що уряд незабаром розробить план соціального туризму, однак не повідомив подробиць.
Нагадаємо, ранее президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку з-за ризику нового спалаху COVID-19.
Крім того, під Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.
Автор: Валерія Мрачковська