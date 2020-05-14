ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція закликала громадян провести літню відпустку в межах країни

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 16:03
Франція закликала громадян провести літню відпустку в межах країни
Фото: Едуар Філіп (flickr)

Ситуація в туристичному секторі Франції сильно постраждала від кризи

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що в умовах розвитку пандемії коронавируса французи зможуть провести відпустку тільки на території країни в липні і серпні. Про це повідомляє Paris Match.

За його словами, ситуація в туристичному секторі Франції сильно постраждала від кризи.

"Що стосується свят - залежно від розвитку епідемії і можливих дуже локальних обмежень в залежності від її розвитку - ми виступаємо за розумне припущення: французи можуть відправитися у відпустку по країні у липні й у серпні. Коли я говорю по країні, це очевидно в столиці і на заморські території", - зазначив він.

При цьому він підкреслив, що працівники у сфері готельного бізнесу і туризму взяли на себе зобов'язання гарантувати повне відшкодування коштів у разі відміни бронювання та за нові бронювання.

Філіп також додав, що уряд незабаром розробить план соціального туризму, однак не повідомив подробиць.

Нагадаємо, ранее президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку з-за ризику нового спалаху COVID-19.

Крім того, під Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ФранціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся