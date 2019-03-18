Генсек ООН засуджує мілітаризацію Росією Криму

Фото: Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Гутерреш підтримує зусилля різноманітних груп та Нормандського формату

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримує резолюцію Генасамблеї ООН про загрози регіональній безпеці від російської мілітаризації Криму. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, Гутерреш "завжди твердо підтримував зусилля різноманітних груп та Нормандського формату, тристоронньої контактної групи та ОБСЄ у спробах врегулювання".

"Позиція Генерального секретаря по Україні не змінилася, вона виходить з відповідної резолюції Генеральної Асамблеї (ООН, - ред.) щодо територіальної цілісності України", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії також засуджує незаконну анексію Росією Криму і закликає РФ покласти кінець їх незаконному контролю над півостровом.