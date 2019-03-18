НАБУ завершило розслідування факту одержання хабара київськими поліцейськими

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні обвинувачення

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили трьом співробітникам Головного управління Національної поліції у місті Києві про завершення досудового розслідування за фактом одержання ними хабара у розмірі 50 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, йдеться про двох слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції у ГУНП у м. Києві та оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності у ГУНП у м. Києві. Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.4. ст.368 Кримінального кодексу України. Підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення.

Детективи НАБУ з’ясували, що з кінця вересня 2018 року слідчі Нацполіції разом з оперуповноваженим вимагали від громадянина, який мав статус підозрюваного у розслідуваному ними кримінальному провадженні за фактом збуту прекурсорів, хабар в розмірі 50 тис. доларів. Інакше вони погрожували вчинити дії, пов’язані із обмеженням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року слідчих Нацполіції та оперуповноваженого затримали за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

РБК-Україна писало, що СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генпрокуратури викрили на хабарі начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області.