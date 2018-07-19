На Донбасі всеосяжного режиму тиші ще не досягнуто, - ОБСЄ

Місія також відзначила нещодавно закладені міни з обох боків лінії зіткнення

На Донбасі всеосяжного режиму тиші ще не досягнуто. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан під час свого виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляється на сайті ОБСЄ.

Як зазначає Апакан, у травні та червні спостерігалось збільшення кількості вогню на території Донбасу, але останні результати говорять про зниження інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на 85 відсотків.

"Однак додаткові заходи з посилення режиму тиші вкрай необхідні, оскільки ОБСЄ і далі фіксує порушення режиму припинення вогню", - додав він.

Також Апакан зазначив, що взагалі на Донбасі ОБСЄ продовжує фіксувати випадки порушення припинення вогню, не зважаючи на Мінські домовленості. Місія відзначила нещодавно закладені міни з обох боків лінії зіткнення.

"Цивільне населення з обох боків лінії зіткнення найбільше страждає внаслідок того, що недотримання домовленостей триває. Сторонам слід знайти способи та вжити заходів для полегшення людських страждань", - підсумував Апакан.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі за день, 19 липня 2018 року, п'ять разів обстрілювали сили операції об'єднаних сил.