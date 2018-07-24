Между США и РФ нет прогресса в вопросе миротворческой миссии на востоке Украины, - Волкер

Россия застряла в позиции, озвученной в сентябре 2017 года

После последней встречи спецпредставителя США по вопросам конфликта на востоке с советником президента США Владиславом Сурковым вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбассе не получил прогресса. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время эфира на 112.Украина.

"На самом деле нет (прогресса нет, - ред.). Россия застряла в позиции, озвученной в сентябре прошлого года. То есть, когда они поддерживают только "правление" силы защиты миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения Минских соглашений. Все, что нам нужно - это настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность, отвод тяжелого вооружения, контроль за украинской границей", - сообщил Волкер.

Он также добавил, что миротворцы должны обеспечить условия, при которых пройдут выборы на востоке Украины.

"Пока это не произойдет, я не вижу, каким образом может состояться дальнейший прогресс. Мы действительно об этом говорили в январе (с Сурковым, - ред.). Я готов продолжать это обсуждение с Россией. Как миротворческие силы должны выполнить это задание - это должно происходить поэтапно. Я готов говорить о том, как это можно сделать. Но основа нашей позиции осталась той же. Мы можем отправить миссию, когда Россия согласится с этим, именно поэтому мы с ними ведем переговоры. Чтобы достичь договоренности: что должно произойти, чтобы РФ на это согласилась. Тогда мы сможем продвигаться дальше. Но без согласия РФ это не возможно", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня, 24 июля, Волкер сообщил, что его встреча с Сурковым пока не планируется.