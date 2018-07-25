Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

Новости Общество 25.07.2018 - 13:16
Фото: Томас Гремингер (osce.org)
Фото: Томас Гремингер (osce.org)

Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в Краматорске

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля посетит восток Украины и даст брифинг для прессы. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Так, Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в Краматорске (Донецкая область).

"Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Напомним, что Гремингер был назначен на пост генерального секретаря ОБСЕ 18 июля 2017 года на трехлетний срок.

Отметим, что вчера спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между США и РФ нет прогресса в вопросе миротворческой миссии на востоке Украины.

Также председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан сообщил, что на Донбассе всеобъемлющий режим тишины еще не достигнут

Как отмечает Апакан, в мае и июне наблюдалось увеличение количества огня на территории Донбасса, но последние результаты говорят о снижении интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на 85 процентов. Также на Донбассе ОБСЕ продолжает фиксировать случаи нарушения прекращения огня, несмотря на Минские договоренности.

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Теги:  ОБСЕ,  генсек,  Донбасс,  Краматорск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС