Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в Краматорске

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля посетит восток Украины и даст брифинг для прессы. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Так, Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в Краматорске (Донецкая область).

"Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Напомним, что Гремингер был назначен на пост генерального секретаря ОБСЕ 18 июля 2017 года на трехлетний срок.

Отметим, что вчера спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между США и РФ нет прогресса в вопросе миротворческой миссии на востоке Украины.

Также председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан сообщил, что на Донбассе всеобъемлющий режим тишины еще не достигнут.

Как отмечает Апакан, в мае и июне наблюдалось увеличение количества огня на территории Донбасса, но последние результаты говорят о снижении интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на 85 процентов. Также на Донбассе ОБСЕ продолжает фиксировать случаи нарушения прекращения огня, несмотря на Минские договоренности.