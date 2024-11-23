Генсек НАТО встретился с Трампом

Напомним, это первая встреча генсека НАТО с Дональдом Трампом после того, как он выиграл выборы президента США.

Ранее издание The Washington Post, что Рютте и Трамп планировали встретиться в США. По данным издания, Рютте хотел донести до Трампа необходимость поддержки Украины.

Стоит добавить, что есть опасения среди западных союзников, что Трамп на посту президента США может уменьшить финансирование НАТО. Ранее он даже заявлял, что готов вывести США из Альянса.

Впрочем, генсек НАТО считает, что Трамп может, наоборот, подтолкнуть союзников тратить больше на оборону.

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