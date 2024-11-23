Генсек НАТО зустрівся з Трампом

Нагадаємо, це перша зустріч генсека НАТО з Дональдом Трампом після того, як він виграв вибори президента США.

Раніше видання The Washington Post, що Рютте та Трамп планували зустрітися в США. За даними видання, Рютте хотів донести до Трампа необхідність підтримки України.

Варто додати, що існують побоювання серед західних союзників, що Трамп на посаді президента США може зменшити фінансування НАТО. Раніше він навіть заявляв, що готовий вивести США з Альянсу.

Втім, генсек НАТО вважає, що Трамп може навпаки підштовхнути союзників витрачати більше на оборону.

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