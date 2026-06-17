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Генсек НАТО сделал обнадеживающее заявление о поставках ракет для Patriot Украине

13:07 17.06.2026 Ср
2 мин
Рютте рассказал о "положительных заявлениях", прозвучавших на саммите G7
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, чего Украина, вероятно, добьётся в следующем месяце на саммите НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам генсека НАТО, на саммите G7 во Франции уже прозвучали некоторые положительные заявления.

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Рютте сказал, что НАТО сосредоточится прежде всего на том, "что нужно Украине для продолжения борьбы". В частности, он подчеркнул важность поставок военной техники, включая американские перехватчики для системы Patriot.

"Я полностью уверен, что вместе мы обеспечим вас всем необходимым в той мере, в какой европейцы и американцы могут помочь вам защитить себя", - отметил Рютте.

Он также сообщил, что основное внимание будет уделено "обеспечению наличия необходимых средств".

Рютте отметил, что у президента Украины будет насыщенный график встреч на саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце. В то же время он подчеркнул, что Владимир Зеленский "не встретится со всеми 32 лидерами".

Напомним, Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к просьбе Киева о предоставлении дополнительных ракет для Patriot. В то же время Вашингтон пока не объявлял о принятии окончательного решения по этому вопросу.

Отметим, что компания Lockheed Martin предупредила своих клиентов о трудностях с поставками ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Именно эти боеприпасы в настоящее время остаются крайне важными для укрепления украинской ПВО.

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил дефицит ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, в некоторых подразделениях запасы боеприпасов приблизились к критическому уровню.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Киев уже достиг политических договоренностей о закупке дополнительных систем Patriot. Однако реализация этих договоренностей затягивается из-за необходимости урегулирования финансовых, юридических и технических аспектов.

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