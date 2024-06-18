Генсек НАТО об условиях Путина по прекращению огня в Украине: Это - не мирные предложения

Так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в Украине, озвученные накануне Глобального саммита мира, являются попыткой Москвы убедить Киев практически капитулировать в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтоне (США).

Он раскритиковал в разговоре с журналистами недавние условия главы Кремля и подчеркнул, что Россия на самом деле не делала предложений о мире.

"Путин выставил условием прекращения огня, чтобы Украина не только сдала территории, которые РФ контролирует на сегодняшний день, но чтобы Украина сдала земли, которые Россия сегодня не контролирует", - обратил внимание Столтенберг.

Генсек НАТО отмечает, что подобные российские заявления не были условием прекращения огня.

"Это не мирные предложения. Это предложения, по которым РФ достигнет своей цели в этой войне, убеждая Украину сдать свой суверенитет и территориальную целостность", - пояснил Столтенберг.

Вместе с тем он приветствовал недавнее проведение Глобального саммита мира по Украине, которое состоялось в Швейцарии. По мнению генсека НАТО, это мероприятие продемонстрировало "широкую международную поддержку" для Украины.

Между тем Столтенберг акцентировал, что именно ситуация на поле боя оказывает непосредственное влияние на как мирные переговоры, так и определяет их результаты для завершения всех войн.

Новость дополняется...