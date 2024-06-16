Путин заявлениями о переговорах хотел подорвать поддержку Запада перед саммитом мира, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин перед саммитом мира заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной. Целью таких заявлений была попытка взорвать поддержку Украины Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, Путин накануне саммита мира намеренно озвучил свой ультиматум по поводу так называемых мирных переговоров, чтобы взорвать поддержку Западом законных требований Украины к России и отвлечь внимание от достижения международного консенсуса.

По мнению аналитиков, двусмысленные заявления Путина были направлены на то, чтобы обратить внимание других стран, что Россию не пригласили на саммит мира.

Несколько западных лидеров признали, что Россия пыталась сорвать цель саммита и сосредоточить разговоры на отсутствии России. В частности, это были вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц.

Ультиматум Путина по переговорам также распространили российские чиновники. В ISW напомнили, что российские официальные лица обычно имитируют интерес к переговорам в критические моменты войны.

Как считают аналитики, принуждение Украины к переговорам с РФ не приведет к длительному разрешению конфликта, а лишь предоставит Путину дополнительное время на дальнейшую оптимизацию и подготовку российской военной машины.