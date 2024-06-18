Генсек НАТО про умови Путіна щодо припинення вогню в Україні: Це - не мирні пропозиції

Так звані "мирні" пропозиції російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні, озвучені напередодні Глобального саміту миру, є спробою Москви переконати Київ практично капітулювати у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Вашингтоні (США).

Він розкритикував у розмові з журналістами нещодавні умови очільника Кремля, та підкреслив, що Росія насправді не робила пропозицій про мир.

"Путін виставив умовою припинення вогню, щоб Україна не тільки здала території, які РФ контролює станом на зараз, але щоб Україна здала землі, які Росія сьогодні не контролює", - звернув увагу Столтенберг.

Генсек НАТО наголошує, що подібні російські заяви не були умовою для припинення вогню.

"Це - не мирні пропозиції. Це пропозиції, за якими РФ досягне своєї мети у цій війні, переконуючи Україну здати свій суверенітет та територіальну цілісність", - пояснив Столтенберг.

Разом з тим він привітав нещодавнє проведення Глобального саміту миру щодо України, що відбулося у Швейцарії. На думку генсека НАТО, цей захід продемонстрував "широку міжнародну підтримку" для України.

Між тим Столтенберг акцентував, що саме ситуація на полі бою безпосередньо впливає на як мирні перемовити, так і визначає їх результати для завершення усіх воєн.

Про що заявляв Путін

Нагадаємо, напередодні Глобального саміту мира щодо України, на який країну-агресора РФ не була запрошена, російський диктатор Володимир Путін зробив заяву, в якій фактично закликав Україну капітулювати.

За його словами, Москва нібито розпочне мирні переговори лише після того, як Україна виведе свої війська з чотирьох областей, а саме з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. А ще, зокрема, заявляв, що Київ має відмовитися від наміру долучитися до НАТО.

Також повідомлялося, що в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували спіч російського диктатора - аналітики вважають, що метою таких заяв Путіна була спроба підірвати підтримку України Заходом.