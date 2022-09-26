Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины

В Брюсселе, в стенах Европейской комиссии, европейские чиновники продолжили обсуждение дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Приятно снова встретиться с президентом фон дер Ляен. Мы обсудили агрессию России против Украины", - заявил генсек НАТО. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила со Столтенбергом усиление поддержки Украины. Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество НАТО-ЕС "способствует безопасности и стабильности". "Поэтому мы считаем, что пора согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - добавил Столтенберг.