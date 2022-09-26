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Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины

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Понедельник 26 сентября 2022 22:28
Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Дмитрий Браславский

В Брюсселе, в стенах Европейской комиссии, европейские чиновники продолжили обсуждение дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Приятно снова встретиться с президентом фон дер Ляен. Мы обсудили агрессию России против Украины", - заявил генсек НАТО.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила со Столтенбергом усиление поддержки Украины.

Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество НАТО-ЕС "способствует безопасности и стабильности".

"Поэтому мы считаем, что пора согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - добавил Столтенберг.

Напомним, что НАТО заявило о должной реакции на использование ядерного оружия против Украины.

Также НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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