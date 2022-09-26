Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины
В Брюсселе, в стенах Европейской комиссии, европейские чиновники продолжили обсуждение дальнейшей помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .
"Приятно снова встретиться с президентом фон дер Ляен. Мы обсудили агрессию России против Украины", - заявил генсек НАТО.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила со Столтенбергом усиление поддержки Украины.
Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество НАТО-ЕС "способствует безопасности и стабильности".
"Поэтому мы считаем, что пора согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - добавил Столтенберг.
Напомним, что НАТО заявило о должной реакции на использование ядерного оружия против Украины.
Также НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
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