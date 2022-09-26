Генсек НАТО та президент Єврокомісії обговорили посилення підтримки України
В Брюсселі, у стінах Європейської комісії, європейські чиновники продовжили обговорення подальшої допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Приємно знову зустрітися з президенткою фон дер Ляєн. Ми обговорили агресію Росії проти України", - заявив генсек НАТО.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила зі Столтенбергом посилення підтримки України.
Також генсек НАТО заявив, що співпраця НАТО-ЄС "сприяє безпеці та стабільності".
"Тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, що НАТО заявило про належну реакцію на використання ядерної зброї проти України.
Також, НАТО вважатиме нелегітимними "референдуми" на окупованих територіях України.
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