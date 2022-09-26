Генсек НАТО та президент Єврокомісії обговорили посилення підтримки України

В Брюсселі, у стінах Європейської комісії, європейські чиновники продовжили обговорення подальшої допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Приємно знову зустрітися з президенткою фон дер Ляєн. Ми обговорили агресію Росії проти України", - заявив генсек НАТО. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила зі Столтенбергом посилення підтримки України. Також генсек НАТО заявив, що співпраця НАТО-ЄС "сприяє безпеці та стабільності". "Тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", - додав Столтенберг.