НАТО отреагирует на использование ядерного оружия против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России известно о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

“Россияне знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду подробно рассказывать о том, как мы отреагируем. Это будет зависеть от того, какое оружие массового поражения они могут использовать", - заявил Столтенберг.

По его мнению, такие предупреждения от западных чиновников необходимы, чтобы предотвратить возможное использование Россией ядерного оружия.

"Вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать эти угрозы серьезно", - добавил генсек.