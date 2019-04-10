Порошенко затвердив річну національну програму комісії Україна-НАТО

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко підписав відповідний указ сьогодні, 10 квітня

Президент України Петро Порошенко 10 квітня підписав указ "Про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2019".

За словами Порошенка, критерії, необхідні для вступу в НАТО на 93% збігаються з критеріями, які необхідні для вступу в ЄС. І саме тому, наголосив президент, цей документ важливий для України.

Глава держави заявив, що це системний, багатоплановий документ, який визначає цілі України, які планується досягти до кінця 2020 року та пріоритетні завдання на поточний рік.

"Україна 28 років стояла на роздоріжжі, нас намагалися водити манівцями. Обороноздатність держави - послаблювали, руйнували - армію, спеціальним законом забороняли офіцерам НАТО навіть наближатися до Генштабу і Міноборони. Це те, з чим я зіткнувся в 2014-му році. І ось тепер цей комплексний документ означає, що наша армія буде відповідати стандартам НАТО і по озброєнню, і по тактиці оперативних напрямків, стратегій і дій", - заявив президент.

Підписав Річну національну програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО yf 2019 рік. Це системний, багатоплановий документ, що визначає наші цілі, які планується досягти до кінця 2020 року та пріоритетні завдання на поточний рік. Це наша домашня робота на шляху до НАТО. Вдячний всім, хто долучився до того, аби цей документ став дороговказом, ставши «дорожньою картою» для України. І поки дехто збирається проводити то референдуми, то обговорення про ті чи йти, чи не йти, Україна чітко рухається у напрямку НАТО та ЄС. Україна 28 років стояла на роздоріжжі, нас намагалися водити манівцями. Обороноздатність держави – послаблювали, руйнували – армію, спеціальним законом забороняли офіцерам НАТО навіть наближатися до Генштабу і до Міноборони. Це ті, з чим я стикнувся у 2014-му році. І вісь тепер цей комплексний документ означає, що наша армія відповідатиме стандартам НАТО і щодо озброєння, і щодо тактики оперативних напрямків, стратегій і дій. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною і НАТО. Президент заявив, що Україна високо цінує солідарність Альянсу і незмінну підтримку перед обличчям агресії Росії. Він запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові загального і безпечного майбутнього.

За словами Порошенка, Україна впевнено торувала свій шлях до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, Порошенко нагадав про створення нової української армії. За словами Порошенка, Україна "фактично є Східним флангом Альянсу. І по озброєнню, і за досвідом, і за стандартами".