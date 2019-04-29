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Порошенко наполягає на спільному подальшому просуванні України до Європи

Новини » Політика    29.04.2019 - 19:26
Порошенко наполягає на спільному подальшому просуванні України до Європи
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Глава держави заявив, що "треба спільно захистити українську армію, українську церкву і українську мову"

Чинний президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що єдність українців дозволить і далі рухати Україну до Європи. Про це глава держави заявив під час участі у святкових великодніх заходах у Львові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Він зазначив, що треба спільно захистити українську армію, українську церкву і українську мову.

"Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити наші досягнення. А нам є що захищати", - сказав Порошенко

Президент відзначив важливість того, як Верховна рада відреагувала на його заклик прийняти закон про українську мову.

Порошенко також підкреслив важливість захистити інші реформи, розпочаті в Україні: децентралізацію, прозорість державних закупівель, інвестиційний клімат.

"Ми будемо спільно пліч-о-пліч рухати Україну далі в Європу. І єдність львів'ян, єдність Галичини, єдність України і українців є надійною запорукою для цього", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав указ "Про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2019".

Глава держави заявив, що це системний, багатоплановий документ, який визначає цілі України, які планується досягти до кінця 2020 року та пріоритетні завдання на поточний рік.

Також Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною і НАТО. Президент заявив, що Україна високо цінує солідарність Альянсу і незмінну підтримку перед обличчям агресії Росії. Він запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові загального і безпечного майбутнього.

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