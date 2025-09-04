ua en ru
У Лаврова заявили, что РФ не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине

Четверг 04 сентября 2025 05:30
UA EN RU
У Лаврова заявили, что РФ не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия не будет обсуждать идеи о размещении иностранных войск в Украине ни в каком формате.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское ТАСС и другие росСМИ.

В частности, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Захарова выступила с брифингом. Как обычно, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС по возможной отправке войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу - ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - сказала Захарова.

Также по ее словам, запрашиваемые Украиной гарантии безопасности для себя станут "гарантиями опасности" для европейского континента.

Кроме того, Захарова прокомментировала одобрение Вашингтоном возможной сделки по продаже Украине ракет и другого вооружения. Она утверждает, что такое решение якобы идет в противоположность со словами Белого дома об урегулирования ситуации между РФ и Украиной.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, после саммита на Аляске и визита президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белый дом, Запад и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для послевоенной Украины.

В этот перечень входит обеспечение мирной ситуации в воздухе, на море и на земле. В частности, обсуждается тема размещение иностранных войск на территории Украины. Кто и сколько будет готов отправить солдат, пока неизвестно.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности сразу в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", - сказал Макрон.

Отметим, что переговоры в рамках "коалиции решительных" по поводу гарантий еще продолжаются и новый раунд состоится уже сегодня, 4 сентября.

Также отметим, что на днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничестве со странами НАТО и санкциях против России.

Российская Федерация Война в Украине
