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Генсек НАТО зателефонував Зеленському: на тлі активізації ЗС РФ висловив рішучу підтримку

Автор: Андрій Василюк

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував президентові України Володимиру Зеленському, аби висловити серйозне занепокоєння військовою активністю РФ. Він заявив, що НАТО твердо підтримує територіальну цілісність України.

Про це Столтенберг написав у своєму Twitter.

"Я зателефонував президентові України Володимиру Зеленському, аби висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї, а також порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", - написав Столтенберг.

Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

Водночас на сході України сили РФ почали загострювати ситуацію. Зокрема, 5 квітня бойовики знову вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє наших бійців отримали поранення, не сумісні з життям. У відповідь на обстріл бойовиків українські бійці відкрили вогонь.

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього за останній звітній період в зонах розмежування стався тисячу двадцять-один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.

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