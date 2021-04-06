Генсек НАТО позвонил Зеленскому: на фоне активизации ВС РФ выразил решительную поддержку

"Я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезную озабоченность российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее, а также нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - написал Столтенберг.

Напомним, в ВСУ заявили, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

В то же время на востоке Украины силы РФ начали обострять ситуацию. В частности, 5 апреля боевики снова вели огонь по позициям украинских военных. В результате двое наших бойцов получили ранения, не совместимые с жизнью. В ответ на обстрелы боевиков украинские бойцы открыли огонь.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего за последний отчетный период в зонах разграничения произошел тысячу двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.