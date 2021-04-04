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ОБСЄ зафіксувала десятикратне зростання порушень перемир'я на Донбасі

Новость на русском → Донецьк, Неділя 04 квітня 2021 16:40
ОБСЄ зафіксувала десятикратне зростання порушень перемир'я на Донбасі Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього в зонах розмежування стався тисячу двадцять-один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 3 квітня.

Відзначається, що в Донецькій області місія зафіксувала 594 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 453 вибуху. У попередньому звітному періоді (2 квітня) в регіоні відзначено 225 таких випадків.

У Луганській області співробітники організації зафіксували 427 порушень режиму припинення вогню, включаючи 58 вибухів. За попередню добу тут відзначений 31 випадок обстрілу і вибухів.

"СММ продовжувала моніторинг ділянок розведення в районі Станиці Луганській, Золотого і Петровського", - відзначили в ОБСЄ.

В організації зазначили, що в ході моніторингу співробітники місії відвідали два пункти перетину кордону, непідконтрольних українському уряду, і вивчили обстановку на територіях поблизу кордону з РФ в Донецькій області. Інших подробиць в ОБСЄ не призводять. При цьому в місії звернули увагу на триваюче обмеження свободи пересувань СММ в зоні конфлікту.

Нагадаємо, в звіті від 2 квітня повідомлялося, що на Донбасі бойовики продовжують обмежувати свободу пересування моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше ОБСЄ зафіксувала численні порушення на Донбасі. Бойовики порушують тишу і не відводять техніку.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в зоні проведення ООС загинув головний сержант гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти військової частини А3892 Сулима Сергій Олексійович 1980 року народження. Військовий загинув від підриву на вибуховий пристрій.

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