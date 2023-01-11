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Кулеба заявил Столтенбергу о важности поставок западных танков Украине

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Среда 11 января 2023 17:11
Кулеба заявил Столтенбергу о важности поставок западных танков Украине Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 11 января, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

В частности, министр иностранных дел поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал продолжать ее и в этом году. Политики также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Я проинформировал Столтенберга о ситуации на передовой и отметил важность обеспечения Украины танками западного типа", - написал Кулеба.

Напомним, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки танков Leopard 2 Украине. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.

Кроме того, Польша может передать Украину "символическое" количество танков Leopard 2.

К тому же в Финляндии заявляли о возможной передаче Украине боевых танков Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

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НАТО Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг
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