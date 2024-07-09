Генсек НАТО отреагировал на ракетную атаку россиян по Украине

Перед встречей с министром обороны США Ллойдом Остином, глава Альянса отметил, что Россия продолжает свою жестокую войну в Украине.

"Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных атак на украинские города, в которых погибли невинные гражданские лица, в том числе дети. Я осуждаю эти ужасные атаки. Во время саммита мы примем решение о дальнейшем усилении нашей поддержки Украины. Россия должна понять, что она не может нас "переждать". Они должны сесть за стол переговоров и принять решение, в котором Украина будет преобладать как суверенное независимое государство", - отметил Столтенберг.

Глава Альянса также поблагодарил Остина за вклад в укрепление НАТО и транстлантического партнерства, в частности - за лидерство в Контактной группе по поддержке Украины с участием более 50 государств.

"Формат Рамштайна был чрезвычайно важным. Он действительно изменил ситуацию и позволил нам всем предоставить беспрецедентную поддержку Украине. Этого бы не произошло без вашего сильного лидерства в вопросе поддержки Украины", - добавил генсек НАТО.

По его словам, события в Украине демонстрируют, что вопрос безопасности выходит далеко за пределы региона и является глобальной проблемой. С учетом этого факта, во время саммита НАТО, который начинается завтра в Вашингтоне, также будут присутствовать лидеры азиатско-тихоокеанских партнеров - Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

"Это позволит рассмотреть пути реагирования на поддержку, которую Кремль получает от Ирана, Северной Кореи, Китая в его незаконной агрессивной войне против Украины", - добавил Столтенберг.

Вашингтонский саммит НАТО 2024

9 - 11 июля в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО. Одной из ключевых тем встречи 32 лидеров государств-членов Альянса станет поддержка Украины.

На саммите могут принять решение об усилении украинской ПВО, а также обсудить будущее членство страны в НАТО.

Также участники встречи намерены согласовать масштабный пакет помощи для Украины.