Генсек НАТО відреагував на ракетну атаку росіян по Україні

Перед зустріччю з міністром оборони США Ллойдом Остіном, очільник Альянсу зазначив, що Росія продовжує свою жорстоку війну в Україні.

"Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в яких загинули невинні цивільні особи, зокрема діти. Я засуджую ці жахливі атаки. Під час саміту ми ухвалимо рішення про подальше посилення нашої підтримки України. Росія повинна зрозуміти, що вона не може нас "перечекати". Вони мають сісти за стіл переговорів та ухвалити рішення, в якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава", - зазначив Столтенберг.

Глава Альянсу також подякував Остіну за внесок у зміцнення НАТО і транстлантичного партнерства, зокрема - за лідерство в Контактній групі з підтримки України за участю понад 50 держав.

"Формат Рамштайна був надзвичайно важливим. Він справді змінив ситуацію і дозволив нам усім надати безпрецедентну підтримку Україні. Цього б не сталося без вашого сильного лідерства в питанні підтримки України", - додав генсек НАТО.

За його словами, події в Україні демонструють, що питання безпеки виходить далеко за межі регіону та є глобальною проблемою. З огляду на цей факт, під час саміту НАТО, що розпочинається завтра у Вашингтоні, також будуть присутні лідери азіатсько-тихоокеанських партнерів - Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

"Це дозволить розглянути шляхи реагування на підтримку, яку Кремль отримує від Ірану, Північної Кореї, Китаю в його незаконній агресивній війні проти України", - додав Столтенберг.