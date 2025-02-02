Генсек НАТО назвал первый шаг для возобновления Украиной переговоров с РФ

На момент возобновления переговоров с РФ необходимо, чтобы Украина находилась "в наилучшем возможном положении". А для этого необходима постоянная поддержка.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Давайте не будем наивными в отношении Путина. Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины", - считает он.
Рютте также описал шаги, которые позволят этого достичь.
"Шаг первый: мы должны обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении. Мы должны продолжать поддерживать их (украинцев, - ред) оружием и обучать солдат. И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров", - сказал генсек НАТО.
При этом Рютте не смог точно описать, как будут продолжаться эти дискуссии.
"У меня уже есть идеи, как может выглядеть эта композиция. Но мы не хотим сделать Путина умнее, чем он есть. Мы откроем из этого маленький секрет. Только конец известен: после этого Путин никогда больше не попытается", - заверил он.
В последнее время тема возобновления переговоров по войне в Украине начала обсуждаться с большим рвением.
Недавно сообщалось, что президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией касательно завершения войны в Украине.
В свою очередь в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов не исключил, что глава Кремля Владимир Путин хочет исключить Украину из переговоров и договоориться о прекращении войны с США.
При этом, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, которое он озвучил в интервью АР, исключение Украины из переговоров США и России о завершении войны, было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.
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