Генсек НАТО назвав перший крок для поновлення Україною переговорів із РФ

"Давайте не будемо наївними щодо Путіна. Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", - вважає він.

Рютте також описав кроки, які дозволять цього досягти.

"Крок перший: ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх (українців, - ред) зброєю та навчати солдатів. І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів", - сказав генсек НАТО.

При цьому Рютте не зміг точно описати, як триватимуть ці дискусії.

"У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити Путіна розумнішим, ніж він є. Ми відкриємо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього Путін ніколи більше не спробує", - запевнив він.