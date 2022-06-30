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Генсек НАТО не исключил возможность передачи Украине современных танков

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Мадрид, Четверг 30 июня 2022 15:33
Генсек НАТО не исключил возможность передачи Украине современных танков Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО поможет Украине перейти на современные виды оружие. При этом не исключается, что Украина может получить танки западного образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

Он подтвердил намерения членов альянса помочь Украине в переходе от постсоветского вооружения и прокомментировал возможность передачи танков.

По словам Столтенберга, страны НАТО пока не говорят об исключения в поставках.

"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение "натовского" образца. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - заявил он.

Столтенберг заверил, что альянс рассматривает разные виды вооружения для Украины и "это было месседжем этого саммита".

Напомним, что лидеры НАТО на саммите утвердили новый пакет помощи для Украины.

Также альянс принял новую стратегию, в которой Россию признали угрозой коллективной безопасности.

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