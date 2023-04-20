Генпрокурор Украины обсудил с сенатором США признание "вагнеровцев" террористами

Генеральный прокурор Украины провел переговоры с американским сенатором Шелдоном Уайтхаусом. Они обсудили признание наемников ЧВК "Вагнера" террористами в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Костин поблагодарил Уайтхауса за инициирование "Акта о привлечении к ответственности российских наемников", который предусматривает признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

"Надеюсь, Сенат поддержит эту резолюцию. Соответствующее определение "группы Вагнера" и применение к ней санкций, равно как и расследование и привлечение к ответственности отдельных наемников, необходимы для прекращения ее преступной деятельности в Украине и мире", - заявил Костин.

Генпрокурор отметил, что Украина расследует ужасные инциденты, к которым причастны участники ЧВК "Вагнера". Среди прочего, это недавние признания двух наемников в убийствах мирных украинцев, в том числе детей.