Генпрокурор України обговорив з сенатором США визнання "вагнерівців" терористами

Генеральний прокурор України провів переговори з американським сенатором Шелдоном Вайтхаусом. Вони обговорили визнання найманців ПВК "Вагнера" терористами у США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Костін подякував Вайтхаусу за ініціювання "Акту про притягнення до відповідальності російських найманців", який передбачає визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

"Сподіваюся, Сенат підтримає цю резолюцію. Відповідне визначення "групи Вагнера" та застосування до неї санкцій, як і розслідування та притягнення до відповідальності окремих найманців, необхідні для припинення її злочинної діяльності в Україні та світі", - заявив Костін.

Генпрокурор зазначив, що Україна розслідує жахливі інциденти, до яких причетні учасники ПВК "Вагнера". Серед іншого, це нещодавні визнання двох найманців у вбивствах мирних українців, зокрема дітей.