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Генпрокурор США посетил Украину с неанонсированным визитом

Фото: генеральный прокурор США Меррик Гарланд (twitter.com/VABVOX)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 марта, генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит во Львов по приглашению украинского генерального прокурора.

Об этом заявил представитель Министерства юстиции США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Генеральный прокурор провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против суверенного соседа", - заявил чиновник.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институций.

Кроме того, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Добавим, что в Украине в ближайшее время может быть открыт украинский офис Международного уголовного суда.

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