Генпрокурор США відвідав Україну з неанонсованим візитом

У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора.
Про це заявив представник Міністерства юстиції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", - заявив чиновник.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.
Крім того, 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
Додамо, що в Україні найближчим часом може бути відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду.
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