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Генпрокурор США відвідав Україну з неанонсованим візитом

Фото: генеральний прокурор США Меррік Гарланд (twitter.com/VABVOX)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора.

Про це заявив представник Міністерства юстиції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", - заявив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

Крім того, 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Додамо, що в Україні найближчим часом може бути відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду.

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